В Красноярске задержали подозреваемого в истязании беременной мужчину

Уголовное дело по факту издевательства над беременной женщиной было возбуждено в отношении 31-летнего жителя Красноярска. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мужчину подозревают в нанесении травм, незаконном лишении свободы и угрозах с применением оружия.

«По данным следствия, неоднократно в ноябре 2022 года, подозреваемый, достоверно зная, что его знакомая 22-летняя женщина находится в состоянии беременности применял в отношении нее физическую силу», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее следователям был предъявлен видеоролик из социальной сети, на котором было запечатлено, как мужчина угрожает ножом плачущей девушке. Предполагается, что в ночь с 25 на 26 ноября в ходе конфликта подозреваемый насильно завел потерпевшую в квартиру своего знакомого, где позже облил зеленкой и остриг волосы.

В настоящий момент расследование продолжается: правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также решить вопрос о мере пресечения для злоумышленника.

Как отметил брат пострадавшей в беседе с «Газетой.ru», подозреваемый уже был судим.

Ранее, 25 ноября, СУ СК по Татарстану возбудило уголовное дело после публикации в Сети видео с избиением маленькой девочки матерью в Казани. В региональных СМИ появилась информация о том, что женщина сняла на видео избиение дочери, чтобы отомстить ушедшему от нее мужу. По данным прокуратуры, у подозреваемой трое детей, старшую дочь воспитывает бабушка.