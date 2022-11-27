Американский стендап-комик Фредди Роман скончался в возрасте 85 лет в штате Флорида, пишет New York Post в субботу, 26 ноября.

Отмечается, что, по сообщению дочери комика, Роман умер от сердечного приступа.

Фредди Роман родился в Нью-Йорке. В 15 лет он стал юным комиком, ведя выступления на небольших курортах. Тогда же ему предоставили возможность развлекать публику в отеле Crystal Spring Hotel его дяди и дедушки в Катскиллсе.

Однако позже оставил шоу-бизнес и стал работать на отца. Стал владельцем магазина женской обуви.

Вскоре Роман осознал, что хочет вернуться к шоу-бизнесу. Его шутки были неотъемлемой частью ночных клубов в Нью-Йорке и Лас-Вегасе и других городах.

Кроме того комик снимался в фильмах. Он получал роли в фильме «Добро пожаловать в Катшер: Последний курорт Кэтскиллс» (2012), «Горько-сладкое место» (2005), «Христос в большом городе» (2005), «В поисках севера» (1998). ) и «Сладкая Лоррейн» (1987). Также снимался в комедийном сериале «Красные дубы».