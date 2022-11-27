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Пожар произошел на НПЗ в Красноярском крае

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Фото: МЧС Красноярского края
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Пожар вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в МЧС Красноярского края.

Отмечается, что загорелся теплообменник. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 250 кв. м.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара уточняются.

Ранее, 19 ноября, во Всеволожском районе Ленинградской области произошел разрыв газопровода «Белоусово–Ленинград» с последующим возгоранием. В МЧС РФ пояснили, что огонь вспыхнул в результате разгерметизации.

По факту произошедшего Следственный комитет начал доследственную проверку по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Проверку также назначила областная прокуратура.

Позже, 25 ноября, председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Юрий Андреев сообщил, что причиной возгорания на газопроводе «Белоусово–Ленинград» могла стать усталость металла. Расследование продолжается.

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