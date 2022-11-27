Вертолет с двумя людьми на борту разбился в Южной Корее
Вертолет потерпел крушение на восточном побережье Южной Кореи. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщает агентство Yonhap.
«Вертолет разбился около 10:50 (04:50 мск. — Ред.), после чего произошло возгорание», — говорится в публикации.
Авария произошла неподалеку от буддийского храма в округе Янъян. Представители экстренных служб заявили, что на место крушения отправилась группа быстрого реагирования для поиска выживших.
Работа спасателей оказалась затруднена из-за возможных взрывов. По предварительным данным, два человека, находившиеся на борту, были признаны погибшими.
Ранее, 25 ноября, сообщалось о падении вертолета на юге Франции. В результате ЧП погибли два человека. Воздушное судно принадлежало компании Monacair. На нем осуществлялось сообщение между Швейцарией и Лазурным Берегом.