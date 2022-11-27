Российскому военнослужащему отказали в операции в украинском плену

Освобожденный из украинского плена военнослужащий ВС РФ Идрис в воскресенье, 27 ноября, рассказал, что врачи отказались делать ему операцию.

Он отметил, что все бывшие военнопленные содержались в разных тюрьмах. Соответственно, отношение к ним тоже было разное.

По словам Идриса, он получил ранение в руку не в украинской тюрьме, а в бою. Однако врачи оказали ему медицинскую помощь не в полном объеме.

«Меня лечили, но операцию делать не стали, сказали — делай в России», — поделился военный.

Также вернувшийся из плена военнослужащий Мовсар поделился эмоциями после возвращения в Россию.

«Чувствую облегчение, эмоции переполняют, со мной боевые товарищи, которые нам помогали», — сказал он.

Военнослужащий поблагодарил Минобороны за помощь и поддержку в тяжелой ситуации.

Ранее в этот день освобожденных из украинского плена солдат ВС РФ осмотрели врачи. По их словам, здоровью военнослужащих в настоящий момент ничего не угрожает, но они должны будут пройти полную реабилитацию в стационаре.

Накануне в Минобороны России рассказали об успешном обмене военнопленными с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что вернувшимся россиянам угрожала смертельная опасность в украинском плену. Военнослужащие на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России долетели до Москвы, чтобы пройти лечение в российских больницах.

Кроме того, 24 ноября состоялся обмен пленными с украинской стороной по формуле «50 на 50». Ночью россияне прилетели в Подмосковье на аэродром Чкаловский, откуда их доставили в Москву для лечения и реабилитации.

Еще один обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 23 ноября по формуле «35 на 35». Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, приехали в Севастополь. На месте встречи медики проверили состояние здоровья некоторых из них.

Всего за прошедшую неделю из украинского плена было возвращено более 100 российских военных.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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