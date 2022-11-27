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Вернувшихся из украинского плена российских военных осмотрели врачи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России опубликовало видео с освобожденными из украинского плена военнослужащими.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

На кадрах виден процесс осмотра россиян врачами. Медики отметили, что здоровью военнослужащих в настоящий момент ничего не угрожает. В то же время им еще требуется дополнительное наблюдение и прохождение полной реабилитации в стационаре.

Ранее, 26 ноября, в Минобороны России рассказали об успешном обмене военнопленными с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что вернувшимся россиянам угрожала смертельная опасность в украинском плену.

В министерстве уточнили, что еще девять россиян вернулись в Москву из украинского плена.

Военнослужащие на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России долетели до Москвы, чтобы пройти лечение в российских больницах.

До этого, 24 ноября, Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50». Военнопленные России прилетели на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда их сразу же отвезли в больницы для осмотра, лечения и дальнейшей реабилитации.

Ранее обмен военнопленными между Москвой и Киевом состоялся 23 ноября. Процедура прошла по формуле «35 на 35». Россияне вернулись в Севастополь, где их также обследовали врачи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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