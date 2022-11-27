Гол и передача Месси помогли Аргентине обыграть Мексику в матче ЧМ-2022

Сборная Аргентины по футболу обыграла Мексику в своем втором матче в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Встреча прошла в субботу, 26 ноября, на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась со счетом 2:0.

Аргентина на 64-й минуте сумела открыть счет благодаря нападающему Лионелю Месси. Позже форвард навесил в штрафную с углового, а полузащитник Энцо Фернандес забил мяч в ворота мексиканцев.

По результатам игрового дня Аргентина занимает второе место в группе С, набрав три очка. Первую строчку таблицы удерживает Польша с четырьмя очками. На третьем месте расположилась Саудовская Аравия, на счету которой три балла. Мексика находится на последней строчке таблицы с одним баллом

Если бы Аргентина уступила Мексике, то лишалась бы шанса на выход из группы.

В этот же день сборная Польши обыграла команду из Саудовской Аравии со счетом 2:0. Открыл счет встречи польский полузащитник Петр Зелиньский в первом тайме. Потом на 81-й минуте гол в ворота Саудовской Аравии забил нападающий Роберт Левандовски.

Также Франция обыграла Данию со счетом 2:1 и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Французы стали лидерами в своей группе D. Дания заняла третью строчку списка.

Помимо этого, сборная Австралии обыграла Тунис со счетом 1:0. Мяч в ворота Туниса забил нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк на 23-й минуте встречи.

Ранее, 22 ноября, Саудовская Аравия обыграла Аргентину в первом матче группового турнира мирового первенства со счетом 2:1. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда команда из Азиатской конфедерации футбола забивала Аргентине больше одного гола.

Более того, матч стал для Аргентины первым поражением в первом матче ЧМ с 1990 года.

По итогам встречи Месси заявил, что у команды нет ни одного оправдания поражению и что сборная должна быть более сплоченной, чем когда-либо.