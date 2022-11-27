Эксперт посоветовал туристам купить иностранную валюту до 5 декабря

Всем, кто планирует в зимние праздники отправиться за границу, рекомендуется приобрести иностранную валюту заранее. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил кандидат экономических наук Владимир Григорьев в беседе с радио Sputnik.

«Я думаю, что если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля <...> Если наш турист купит валюту до вступления в силу этих санкций, он точно не прогадает», — пояснил эксперт.

Он отметил, что при введении каких-либо внешних ограничений национальная валюта на какое-то время закономерно сдает позиции. На сегодняшний день, признал Григорьев, предпосылок к укреплению рубля не наблюдается, тогда как обратная ситуация вполне реальна.

Впрочем, добавил экономист, серьезные потрясения тоже маловероятны. Он поспешил заранее успокоить тех, кто по каким-либо причинам не успеет совершить выгодный обмен.

«Максимальный коридор колебаний может достигать 10%, то есть 6–7 рублей. Но я думаю, что изменения не превысят 5%. Курса 100 рублей за доллар не будет», — заявил Григорьев.

О чем действительно стоит задуматься, по мнению экономиста, так это о целесообразности валютных инвестиций в условиях всеобщей финансовой нестабильности.

Ранее, 24 ноября, партнер Capital Lab Евгений Шатов предположил, что в ноябре и декабре курс доллара будет меняться в рамках диапазона 60–65 рублей. По его словам, за последние недели рубль укреплялся относительно доллара благодаря поддержке со стороны экспортеров, которые готовятся к очередному налоговому периоду. Однако это влияние сдерживается падением цен на нефть.

До этого, 9 ноября, экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака заявил, что курсы доллара и евро к концу года будут зависеть от ситуации на Украине и от санкций.