В России выявили 59 случаев конго-крымской лихорадки в 2022 году

С начала 2022 года в России было выявлено 59 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Об этом сообщила 27 ноября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В этих широтах складываются благоприятные климатические условия для обитания клещей рода Hyalomma — основных переносчиков и резервуаров инфекции, а также для репликации в них вируса — возбудителя этой инфекции», — приводит ее слова агентство ТАСС.

По словам специалиста, возникновение этой болезни свойственно именно для южных регионов страны. Так, в 2021 году выявили 49 случаев инфекции, а в этом — на 10 больше.

Кроме того, Пшеничная рассказала, что в Республике Южная Осетия нет экстраординарной ситуации с вирусом, в регионе проводятся необходимые профилактические мероприятия и лабораторные исследования.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что специалисты Сеченовского университета обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России.

Как объяснил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирус ККГЛ вызывает тяжелые случаи заболевания. Летальность на вспышках может составлять до 40%, а специфическое лечение и вакцина отсутствуют.

До этого, 6 июня, в Волгоградской области были обнаружены клещи с конго-крымской геморрагической лихорадкой. Как отмечалось, всего в регионе около 500 человек пострадали от укусов клещей с начала этого сезона. Лабораторные исследования показали, что 2,2% насекомых могли заразить людей вирусом.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка — инфекционное заболевание, передающееся через укусы клещей. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в число его переносчиков входят как дикие, так и домашние животные, среди которых крупный рогатый скот, овцы и козы. Вирус распространен в некоторых странах Африки и Азии, на Балканах, Ближнем Востоке и на юге европейской части РФ.

В 1999–2020 годах на юге России выявлен 2361 случай ККГЛ, из них 94 (3,98%) с летальным исходом. Отмечаются постепенное расширение территории природного очага ККГЛ на юге России и вовлечение в эпидемию новых регионов.