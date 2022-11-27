Штормовое предупреждение объявили в Камчатском крае

В связи с высокими волнами в Беринговом море у берегов Камчатки было объявлено штормовое предупреждение. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В середине ночи 28 ноября на северо-восточном побережье Камчатки, в районе 11290 (Олюторский муниципальный район) прогнозируется опасное волнение моря высотой 8–9 м. Явление сохранится до середины дня 28 ноября», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, волнение не несет угрозы для населенных пунктов на побережье, но угрожает судам, при повреждении которых возможны нефтеразливы, угрожающие экологической безопасности в прибрежных акваториях. Поэтому руководителей судоходных компаний призвали принять меры повышенной предосторожности.

Накануне из-за сильных дождей штормовое предупреждение было объявлено в Республике Крым. Путешественников призвали воздержаться от походов в горы, поскольку в этих районах ожидаются наиболее сильные осадки и возможен сход селей.