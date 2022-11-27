Число погибших при стрельбе в школах в Бразилии возросло до четырех
Министр здравоохранения бразильского штата Эспириту-Санту подтвердил смерть 38-летней женщины, ставшей жертвой стрельбы в государственной школе в городе Аракруз. Об этом сообщает в субботу, 26 ноября, телеканал Globo.
Отмечается, что погибшая была учительницей в школе Примо Битти. Она первая подверглась нападению.
Прибывшие на место медики доставили женщину в Государственную больницу им. Хайме душ Сантуш Невес, где она и скончалась.
Также сообщается, что среди других погибших в результате стрельбы 12-летняя ученица, а также две учительницы 45 и 48 лет.
Стрельба в государственной (для младших и средних классов) и частной школах на одной улице в бразильском Аракрузе произошла накануне. Изначально сообщалось о трех погибших.
Стрелявший мужчина сначала зашел в государственную школу и стрелял в подростков, после чего направился в частное образовательное учреждение и повторил действия. По информации СМИ, нападавшему 16 лет, он был учеником одной из этих школ. Сообщается о его задержании.