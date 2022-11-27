Про группу «Иванушки International» снимут полнометражный фильм

Про российскую поп-группу «Иванушки International» снимут полнометражный фильм. Об этом в субботу, 26 ноября, рассказали сами музыканты перед началом концерта «25 лет на бис!» в «Крокус Сити Холле».

По словам солиста Кирилла Андреева, этой новостью с ними поделился продюсер Игорь Матвиенко.

Артисты отметили, что ожидается не документальный проект, а интересная история для показа в кинотеатрах.

Кирилл Туриченко подчеркнул, что подобная идея напрашивалась давно: за 27 лет с момента основания коллектива произошло множество событий, которыми исполнители хотели бы поделиться с публикой.

«Я, находясь с ребятами на гастролях, слышал столько историй интересных, классных, смешных. Говорю, это надо всё объединить и показать. Каждый себя найдет там, потому что, когда «Иванушки» начинали, все ездили за ними по гастролям. В каждом городе была своя интересная история», — рассказал он.

Между тем Андрей Григорьев-Апполонов пошутил, что уже начал записывать свои воспоминания и даже подумывает о съемках сериала на их основе.

Группа «Иванушки International» входит в число долгоиграющих коллективов. Спустя почти три десятилетия на сцене музыканты по-прежнему собирают большие залы и радуют поклонников новыми песнями. Так, в 2022 году вышла лирическая композиция «Две звезды», которая имеет все шансы стать очередным хитом.

21 сентября создатель и художественный руководитель «Иванушек» Игорь Матвиенко был удостоен звания народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.