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Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и Запорожье
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Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и Запорожье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области в ночь на воскресенье, 27 ноября, объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в официальных ресурсах по оповещению.

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По информации украинского издания «Зеркало недели», в городе Запорожье слышны взрывы.

Накануне сообщалось, что в Днепропетровске прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога. Мэр города Борис Филатов сообщил об отключении нескольких электроподстанций после взрыва.

25 ноября воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины. В частности, она была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны.

Украинский лидер Владимир Зеленский 24 ноября заявил, что почти все регионы на территории Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. Также, по его словам, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением.

23 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киевской, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества. На следующий день МО РФ подтвердило нанесение ударов по объектам военного управления Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуре.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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