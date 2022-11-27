В ФИФА отказались наказывать камерунца Ондуа за флаг РФ на бутсах

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет наказывать полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа, который надел бутсы с флагом России на чемпионат мира в Катаре. Об этом в субботу, 26 ноября, Норвежской вещательной корпорации NRK заявил пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти.

«Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия знает об этом, но это не является проблемой, потому что он [Ондуа] вырос в России. Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны», — сказал Марти.

Футбольный эксперт NRK Карл-Эрик Торп ранее потребовал от ФИФА наказать Ондуа. По его словам, поступок Ондуа был неуместным в связи с напряженной ситуацией в Европе. Торп считает, что это выглядит как провокация «для чрезвычайно большого количества людей». Поэтому ФИФА обязана вмешаться, добавил он.

Также генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман назвала действия футболиста политическим символом.

«Если это не вызовет спортивной реакции, то это в очередной раз покажет, насколько ФИФА вышла из-под контроля. Это политический символ, который воспринимается как поддержка отстраненной команды. Это преднамеренное действие, направленное на то, чтобы оставить след в решении об исключении России», — заявила Линдеман.

Ранее, 24 ноября, игрок сборной Камеруна по футболу и гражданин России Гаэль Ондуа впервые сыграл в чемпионате мира – 2022. Известно, что выступал спортсмен в бутсах, на которых находились сразу два флага — России и Камеруна.

Сам футболист рассказал, что никто из организаторов не обращал его внимание на флаг РФ на бутсах. Также он многократно заявлял о том, что Россия для него является вторым домом, так как он жил в стране с девяти лет и является гражданином РФ.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

По итогам отборочных соревнований ЧМ-2022 среди европейских команд сборная России заняла второе место и должна была сыграть в плей-офф за право попасть на чемпионат. Однако в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от своих соревнований на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, из-за чего россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022.