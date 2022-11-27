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Месси оценил победу Аргентины над Мексикой на ЧМ-2022

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Фото: Global Look Press/Marcelo Machado De Melo
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Победа сборной Аргентины над командой из Мексики подарила игрокам сборной душевное спокойствие после сокрушительного поражения в предыдущем матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Такое заявление 26 ноября сделал капитан сборной Аргентины, нападающий Лионель Месси.

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По словам Месси, команда испытывала дискомфорт после поражения от Саудовской Аравии в первом матче мирового первенства. И игроки жаждали возможности исправить ситуацию.

«Был непростой матч, поскольку мы понимали, что покинем турнир в случае поражения. Победа же давала нам второй шанс, и, к счастью, мы воспользовались возможностью ее одержать», ― отметил форвард аргентинской сборной.

Более того, Месси подчеркнул, что поражение «лежало грузом» на плечах сборной, и победа над Мексикой подарила им душевное спокойствие, «что теперь всё вновь зависит от нас».

Ранее в этот день Аргентина обыграла Мексику в своем втором матче на ЧМ-2022 в рамках группового этапа турнира. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.

Голами отличились Месси (64-я минута) и Энцо Фернандес (87-я минута).

В случае поражения от Мексики Аргентина могла бы лишиться шанса выйти из группового этапа ЧМ-2022.

Сейчас турнирная таблица группы C выглядит следующим образом: первое место у Польши с четырьмя очками, второе у Аргентины (три очка), третье у Саудовской Аравии (три очка), четвертое у Мексики (один балл).

30 ноября в этой группе еще пройдут матчи между Польшей и Аргентиной, а также между Мексикой и Саудовской Аравией.

Также стало известно, что Лионель Месси в матче с Мексикой забил свой восьмой гол на чемпионатах мира и таким результатом сравнялся со своим соотечественником Диего Марадоной в списке лучших бомбардиров мирового первенства. Больше всех за Аргентину на чемпионатах мира забивал Габриэль Батистута (10 голов).

Ранее в этот день сборная Польши обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:0. Открыл счет встречи польский полузащитник Петр Зелиньский в первом тайме. Потом на 81-й минуте гол в ворота Саудовской Аравии забил нападающий Роберт Левандовски.

Помимо этого, Франция обыграла Данию со счетом 2:1 и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Французы стали лидерами в своей группе D. Дания заняла третью строчку списка.

Также сборная Австралии обыграла Тунис со счетом 1:0. Мяч в ворота Туниса забил нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк на 23-й минуте встречи.

22 ноября Саудовская Аравия в первом матче ЧМ-2022 обыграла Аргентину со счетом 2:1. До этого Аргентина ни разу не проигрывала в первом матче мирового первенства с 1990 года.

Более того, это первый случай, когда команда из Азиатской конфедерации футбола забивала Аргентине больше одного гола. По итогам встречи Месси заявил, что у команды нет ни одного оправдания поражению и что сборная должна быть более сплоченной, чем когда-либо.

ЧМ по футболу проходит в Катаре. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

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