Девятилетний мальчик упал с обрыва в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском девятилетний мальчик упал с обрыва. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

По информации ведомства, мальчик сорвался со скалистого склона сопки накануне в районе улицы Рябиковской.

В результате падения ребенок получил перелом голеностопа и не мог самостоятельно передвигаться. Спасателям пришлось спуститься с обрыва, после чего мальчика перенесли с помощью альпинистских носилок до кареты скорой помощи.

Ранее, 22 ноября, 12-летняя школьница из Омска получила обширные ожоги первой степени после падения в яму с горячей водой. В настоящее время она находится в реанимации. По версии следствия, в тот день произошел прорыв трубы теплотрассы рядом с жилым домом, в результате которого и образовался провал, заполненный кипятком. Из-за того, что последствия аварии не были своевременно устранены, а опасный участок не был огражден, девочка и провалилась в яму.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин 23 ноября взял на контроль расследование уголовного дела по факту произошедшего.

25 ноября пострадавшая девочка пришла в себя. Ее состояние врачи оценивают как стабильное. Ожогов первой степени нет.