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В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды обстреливали территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за полтора часа. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

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Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале СЦКК, в 23:35 в субботу украинские боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм по Киевскому району Донецка, в 00:35 в воскресенье — три снаряда калибром 155 мм по Куйбышевскому району, а в 01:05 — три снаряда калибром 152 мм по Ясиноватой. В общей сложности было зафиксировано девять прилетов.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели двух мирных жителей республики в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка и Горловки.

Ранее в этот день украинские формирования также атаковали село Каштановое (три снаряда калибра 152 мм) и Кировский район Донецка (четыре снаряда калибра 155 мм).

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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