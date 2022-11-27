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Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода, небольшой снег, по области местами умеренный, ожидают жителей Московского региона в воскресенье, 27 ноября. Также на дорогах возможна гололедица — соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –4 до –2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –7.

В Московской области ожидается от –7 до –2 градусов в дневное время суток и до 9 градусов мороза — в ночное.

Днем прогнозируется восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — юго-восточный ветер, его скорость составит 3–8 м/c.

Атмосферное давление составит 761–763 мм ртутного столба.

Ранее, 26 ноября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей, что температура в городе к середине следующей недели опустится до значений января. Он отметил, что пик похолодания придется на 30 ноября.

Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что погода в предстоящие выходные в Москве будет соответствовать климатической норме. По ее словам, в воскресенье прогнозируется выпадение небольшого количества снега.

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