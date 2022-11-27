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Пропавшую 19-летнюю девушку ищут в Пермском крае

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Фото: vk.com/region59pk
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Волонтеры Пермского края ищут 19-летнюю девушку. Ориентировка была опубликована в субботу, 26 ноября, на странице поискового отряда «Регион59» в социальной сети «ВКонтакте».

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Отмечается, что 24 ноября Селиванова Ксения Дмитриевна вышла из гостей в городе Верещагино и с тех пор не выходила на связь.

Согласно имеющимся данным, пропавшая была одета в серую куртку, бежевую шапку, коричневые штаны и черные ботинки, при себе имела спортивную сумку. Особые приметы Ксении: рост 165 см, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы темно-русые до плеч.

«Всех, кому известно местонахождение Ксении Дмитриевны, просим сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 — БРНС г. Пермь; +7 (912) 880-41-60 — волонтеры; +7 (958) 244-12-84 — инфорг Юлия», — отмечается в публикации.

Ранее, 22 ноября, стало известно об исчезновении беременной женщины в Южно-Сахалинске. Позже волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» сообщили в Telegram, что пропавшая была найдена живой.

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