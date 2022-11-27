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Захарова заявила о критическом числе дипломатов из РФ в некоторых странах

Захарова: в некоторых недружественных странах осталось не более двух российских дипломатов
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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В некоторых странах мира осталось не более двух дипломатов из России. Такое заявление 26 ноября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

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Она отметила, что в основном речь идет о странах Евросоюза и тех государствах, которые были объявлены Россией недружественными.

«У нас есть страны, в которых всего один–два (российских. ― Ред.) дипломата», ― отметила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что дипломаты в таких странах играют важную роль, так как они помогают гражданам, которые живут не в России, а также путешественникам.

Помимо этого, по словам Захаровой, дипломаты поддерживают организации, которые способствуют сохранению экономических связей с Россией.

«Они [россияне за рубежом] реально страдают от того, что видят, что происходит в их странах в отношении России», ― добавила дипломат.

Ранее, 26 ноября, в МИД России заявили, что из-за проблем сотрудников министерства с получением виз в другие страны ведомство было вынуждено обратиться в секретариат ЮНЕСКО с нотой о невыполнении Францией своих обязательств.

17 ноября, в МИД РФ высказали недовольство в связи с отказом Германии выдать представителям Паралимпийского комитета России (ПКР) визы для участия в Генассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК). Днем ранее МПК сообщил о приостановке членства ПКР.

11 ноября посол России в США Анатолий Антонов положительно оценил шаги Вашингтона по ослаблению финансового давления на дипмиссию из России. По его мнению, такое решение было пусть и запоздавшим, но тем не менее правильным. Минфин США разрешил финансовым организациям страны проводить трансакции в интересах сохранения работы дипломатических и консульских представительств РФ.

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