Экс-сенатор США прокомментировал видео с расстрелом российских военных

Видео с расстрелом российских военнослужащих — не единственное доказательство зверств Вооруженных сил Украины (ВСУ), но именно оно впервые не подверглось цензуре со стороны западных СМИ. Об этом заявил 26 ноября бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью RT.

«Видео точно не постановочное, вне всякого сомнения. И это не первое видео, где показаны военные преступления украинцев. Было еще одно недвусмысленное видео, где показывали лагерь военнопленных, который находился под контролем украинцев. Туда свозили российских военных с поля боя, пленных, а потом просто подходили к ним и простреливали ноги», — сказал он.

Политик также сообщил, что известно о случае, произошедшем еще весной, когда глава «Мобильного госпиталя» Геннадий Друзенко бахвалился приказом украинским врачам кастрировать пленных россиян. Он подчеркнул, что это было шокирующее преступление.

Ранее, 25 ноября, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть максимально расследованы. Указывалось, что мониторинговая миссия ООН на Украине провела предварительный анализ, который с высокой вероятностью подтверждает подлинность видеозаписи с расстрелом пленных российских военнослужащих.

Между тем постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что международные правозащитные структуры пока не дали никакой реакции на обращения России в связи с расстрелом украинскими боевиками российских военнопленных.

Кроме того, 20 ноября газета The New York Times (NYT) провела свое расследование по поводу видео с расстрелом военнопленных и сделала вывод, что оно подлинное. При этом медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар дала газете свое экспертное мнение о том, что попытки оказать помощь солдатам не предпринимались. По ее словам, об этом свидетельствуют лужи крови вокруг тел пленных.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва сама займется поисками украинских военных, убивших российских пленных. Позже, 23 ноября, он уточнил, что дополнительные поручения президента России для поиска виновных в расстреле российских военнопленных не требуются, поскольку все компетентные органы хорошо справляются со своей работой по этому вопросу.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 сдавшихся российских солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Уточнялось, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

18 ноября российское Министерство обороны заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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