Минобороны России сообщило о новых героических поступках солдат Вооруженных сил (ВС) РФ, которые ежедневно рискуют жизнью, успешно выполняя поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве рассказали об отваге младшего сержанта медицинской службы Анастасии Кашкуровой, которая неоднократно подвергала себя опасности, оказывая высококвалифицированную неотложную помощь военнослужащим и мирному населению на освобожденных территориях.

Так, в ходе очередного боестолкновения Вооруженные силы Украины (ВСУ) противостояли десантной группе ВС РФ. Часть выпущенных снарядов попала в медицинский пункт, где Кашкурова работала с ранеными. В условиях непрекращающейся перестрелки медицинская сестра лично вынесла пациентов из-под огня и сгруппировала в безопасном месте, тем самым сохранив их жизни.

Смелость и решительность, по данным МО, на поле боя проявил капитан Алексей Бутенко. Под его командованием солдаты ВС РФ выполняли задачу по освобождению одного из населенных пунктов, занятых украинскими националистами. Столкнувшись с хорошо укрепленными позициями противника, ведущего артобстрел, капитан взял с собой группу подчиненных и неожиданно атаковал вражеские формирования с тыла.

По окончании боя часть личного состава боевиков была ликвидирована, шестеро попали в плен. Ночью боевики ВСУ предприняли попытку вернуть контроль над поселением, но столкнулись с мощным сопротивлением. Находясь на переднем крае атаки, Бутенко грамотно руководил вверенным ему подразделением. В конечном итоге националисты отступили, потеряв танк, два бронетранспортера и более 20 человек убитыми.

Наконец, министерство упомянуло о мужестве подполковника Александра Козлова. Позиции реактивного дивизиона, в составе которого действовал военный, попали под обстрел артиллеристов ВСУ. Подполковник быстро сориентировался в ситуации и вывел личный состав и вооружения в недоступное для огня противника место. Благодаря профессионализму Козлова удалось избежать жертв среди бойцов, а также потерь вооружения и военной техники

Разместившись на новых огневых позициях, военнослужащие РФ дали отпор силам противника. Решительные и смелые действия подполковника Козлова и его товарищей позволили сковать наступательные действия националистов, которые вскоре были вынуждены отступить.

Ранее, 26 ноября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России уничтожили склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области. Кроме того, военные поразили две украинские установки РСЗО «Град» на огневой позиции в Харьковской области и перехватили четыре РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Мирное под Херсоном.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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