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ФИФА начала расследование эпизода с флагом Сербии с Косово в ее составе

AP: ФИФА начала расследование эпизода с флагом Сербии с территорией Косово в ее составе
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента с флагом с самопровозглашенным Косово в составе Сербии, который сборная страны вывесила в своей раздевалке на ЧМ-2022 в Катаре. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщило американское агентство Associated Press.

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Отмечается, что ФИФА руководствуется кодексом федерации, согласно которому любой, кто использует спортивное мероприятие для выражения действий неспортивного характера, может быть подвергнут дисциплинарным мерам.

Ранее в этот день после матча с Бразилией сборная Сербии по футболу вывесила в раздевалке флаг с самопровозглашенным Косово в составе страны. На нем кроме очертаний территории страны и государственного герба также были расположены надписи «Капитуляции не будет» и «Не сдаваться!».

Отмечается, что в Футбольной федерации Косово данный поступок назвали «шовинистическим актом» и призвали ФИФА наказать Сербскую федерацию футбола.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 24 ноября сообщил, что Сербия и Косово пришли к согласию по вопросу использования автомобильных номеров. Белград согласился остановить выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Приштина — не выписывать штрафы водителям транспортных средств с сербскими номерами.

До этого, 21 ноября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что обстановка в Косово и Метохии находится на грани столкновений. Он отметил, что власти самопровозглашенной республики отправили спецназ МВД на населенный сербами север края.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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