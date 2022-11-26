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Захарова обвинила европейских лидеров в энергетическом кризисе в ЕС

Представитель МИД Захарова: европейские лидеры своей политикой сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Политические решения европейских лидеров стали причиной энергетического кризиса в Евросоюзе (ЕС). Об этом в субботу, 26 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

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«Они (европейские лидеры. — Ред.) пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу», — сказала она.

Так, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, западные страны «хорошо поработали» в истории со взрывом на нитках трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в Балтийском море, зоне ответственности НАТО. Европейские лидеры, уточнила Захарова, признали терактами ЧП на газопроводах, однако не стали озвучивать поспешные выводы, поскольку имели «заказ на обвинение России».

Ранее, 24 ноября, газета Financial Times со ссылкой на аналитиков написала, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа. Отмечалось, что потраченные сотни миллиардов евро на заполнение газовых хранилищ этой зимой и поддержку домохозяйств и предприятий не помогут снизить нагрузку на бюджеты государств Европы в следующем году.

В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о работе ЕС над девятым пакетом антироссийских санкций. Она отметила, что скоро ЕС одобрит потолок цен на российскую нефть с G7 и другими крупными партнерами.

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал заявление, предложив топить печки пакетами санкций против России.

Накануне, 23 ноября, СМИ сообщили, что жителям Соединенного Королевства придется снизить потребление электроэнергии на 15%, чтобы страна преодолела энергетический кризис. Глава минфина Великобритании Джереми Хант заявил, что эти меры позволят среднестатистической семье сэкономить порядка £500.

Президент России Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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