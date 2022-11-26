МО РФ: документы подтверждают работу США над патогенами в украинских лабораториях

В лабораториях на территории Украины были обнаружены свидетельства организации Пентагоном военно-биологических программ. Об этом 26 ноября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

«Особую обеспокоенность вызывает проведение под контролем министерства обороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на украинских военнослужащих и душевнобольных, являющихся одной из наиболее незащищенных категорий граждан», — отметил он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам Кириллова, анализ договоров, регистрационных карт и отчетной документации подрядных организаций Пентагона подтвердил, что разработка компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от границ с Россией.

Также начальник войск РХБЗ напомнил, что Вашингтон продолжает военно-биологическую деятельность. В этой связи Кириллов указал на вклад экс-советника президента США Джона Болтона в идею укрепления американской обороны за счет продвинутых форм биологического оружия.

Ранее, 15 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что на саммите лидеров G20 на Бали Россия затронула проблему биологической безопасности с акцентом на программы Пентагона во всех регионах по периметру России и Китая. Он также добавил, что Россия продолжит добиваться создания эффективного механизма для контроля военно-биологической деятельности США.

До этого, 19 сентября, начальник войск РХБЗ РФ Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников конвенции о биологическом оружии, признала проведение на Украине исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

Еще в начале марта в Минобороны РФ рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Отмечалось, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.