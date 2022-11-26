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Один сирийский военный погиб в провинции Идлиб под обстрелом террористов

МО РФ сообщило о гибели сирийского военного под обстрелом террористов в провинции Идлиб
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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В провинции Идлиб в результате минометного обстрела со стороны террористов погиб военнослужащий Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом в субботу, 26 ноября, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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«В провинции Идлиб в результате минометного обстрела террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе Кафер-Небель погиб один сирийский военнослужащий», — сообщил он.

Отмечается, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ). Один из них произошел в провинции Алеппо, еще два в провинции Идлиб.

Ранее, 24 ноября, Егоров сообщил, что боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» планируют нанести удары по позициям сирийских правительственных сил с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ближайшие два дня.

Страны — гаранты «астанинского процесса» (Россия, Иран и Турция) 23 ноября осудили растущую активность террористических группировок в Сирии. Кроме того, они высказали решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

26 октября Егоров сообщил, что боевики «Джебхат ан-Нусры» подготовили 36 реактивных снарядов с отравляющими веществами в районе сирийского города Идлиб. По его словам, террористы намеревались организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирного населения.

До этого, 18 октября, стало известно, что Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) уничтожили склад террористов, несколько орудий и до 10 боевиков, которые обстреливали представителей Вооруженных сил Сирии.

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