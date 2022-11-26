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В МО РФ заявили о трех нарушениях режима прекращения огня в Карабахе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В зоне ответственности России в Нагорном Карабахе зафиксированы три нарушения режима прекращения огня. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщается в бюллетене Минобороны (МО) РФ о деятельности российских миротворцев.

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«В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время идет расследование этого инцидента.

Накануне представитель МИД Республики Армения Ваан Унанян заявил, что Баку не ответил на предложение Еревана по заключению мирного договора.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Россия продолжит работу по скорейшей нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе по подготовке мирного договора.

Ранее, 19 ноября, российское оборонное ведомство сообщало, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, обстреляв трактор. Инцидент произошел в районе села Авдур Мартунинского района. Пострадавших не было.

16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что до подписания мирного договора между Баку и Ереваном необходимо отвести войска от границы и внедрить механизмы мониторинга.

До этого, 13 ноября, в Минобороны РФ заявили о нарушении режима прекращения огня в Аскеранском районе. Уточнялось, что с азербайджанского поста был открыт огонь из стрелкового оружия по проводившему земляные работы местному жителю.

Между тем 7 ноября после взаимных обвинений Еревана и Баку в обстрелах пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал сторонам избегать нагнетания ситуации на линии соприкосновения. Он напомнил, что по итогам трехсторонней встречи в Сочи было сделано совместное заявление, в котором акцентировалось намерение искать возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими, мирными средствами.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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