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В МИД Украины признали тайные поставки оружия Киеву третьими странами

Глава МИД Украины Кулеба признал тайные поставки оружия Киеву от некоторых стран
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Фото: TASS/Pacific Press via ZUMA Press
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Страны, которые публично отказываются от поставок вооружения Украине, тем не менее передают Киеву оружие через различных посредников. Об этом 25 ноября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Le Parisien.

«Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами всё происходит», ― пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Ранее, 23 ноября, Швейцария официально поддержала Украину, нарушив тем самым свою прежнюю политику нейтралитета. В то же время в Берне подчеркнули, что не передают оружие Киеву.

При этом 14 ноября президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна не будет предоставлять никакое оружие Украине. Он напомнил, что Швейцария оставалась нейтральной в отношении поставок оружия как во время Первой, так и во время Второй мировой войны.

17 ноября стало известно, что Израиль под давлением США профинансировал передачу Киеву «стратегических материалов». Также Израиль согласился передать Украине различную оптику и системы контроля огня.

До этого, 11 ноября, появилась информация о том, что Южная Корея ведет переговоры о продаже США боеприпасов, которые в дальнейшем должны быть переданы Украине. В Минобороны страны подчеркнули, что в условиях сделки Вашингтон ― конечный покупатель, а политика Сеула в отношении передачи Киеву нелетального оружия останется неизменной.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Тель-Авива из-за отказа страны поставлять Киеву системы ПВО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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