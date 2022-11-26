В МИД Украины признали тайные поставки оружия Киеву третьими странами
Страны, которые публично отказываются от поставок вооружения Украине, тем не менее передают Киеву оружие через различных посредников. Об этом 25 ноября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Le Parisien.
«Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами всё происходит», ― пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее, 23 ноября, Швейцария официально поддержала Украину, нарушив тем самым свою прежнюю политику нейтралитета. В то же время в Берне подчеркнули, что не передают оружие Киеву.
При этом 14 ноября президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна не будет предоставлять никакое оружие Украине. Он напомнил, что Швейцария оставалась нейтральной в отношении поставок оружия как во время Первой, так и во время Второй мировой войны.
17 ноября стало известно, что Израиль под давлением США профинансировал передачу Киеву «стратегических материалов». Также Израиль согласился передать Украине различную оптику и системы контроля огня.
До этого, 11 ноября, появилась информация о том, что Южная Корея ведет переговоры о продаже США боеприпасов, которые в дальнейшем должны быть переданы Украине. В Минобороны страны подчеркнули, что в условиях сделки Вашингтон ― конечный покупатель, а политика Сеула в отношении передачи Киеву нелетального оружия останется неизменной.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Тель-Авива из-за отказа страны поставлять Киеву системы ПВО.
Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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