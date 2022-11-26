Захарова заявила, что в России потрясены новостью о смерти главы МИД Белоруссии Макея
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 26 ноября, прокомментировала сообщение о смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.
В своем Telegram-канале Захарова отметила, что она и ее коллеги потрясены данной новостью.
«В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — добавила она.
О том, что Макей скоропостижно скончался в возрасте 64 лет, стало известно ранее в этот день. Подробности случившегося в настоящий момент не приводятся.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои соболезнования родным и близким покойного министра.
В посольстве РФ отметили, что Владимир Макей внес неоценимый вклад в развитие республики, а также в укрепление российско-белорусских отношений.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что деятельность Макея в качестве главы МИДа республики была примером решения сложнейших вопросов международной повестки.
Между тем вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Макея профессионалом высшей пробы и патриотом.
Владимир Макей — белорусский государственный деятель. В начале 2000-х годов работал помощником президента республики, в 2008–2012 годы занимал должность главы администрации президента Белоруссии. С 20 августа 2012 года по настоящее время был министром иностранных дел республики.