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Турция не намерена просить разрешения на проведение операций в Сирии и Ираке

Представитель Эрдогана указал на отсутствие необходимости у Турции просить разрешения на операции в Сирии и Ираке
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Фото: Global Look Press/Tunahan Turhan
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Турция не намерена просить разрешения на проведение антитеррористических операций в Сирии и Ираке. Об этом заявил 26 ноября официальный представитель президента республики Ибрагим Калын.

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«Турция не собирается просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны», — цитирует его агентство Anadolu.

Чиновник также указал, что в случае атаки или теракта на своей территории Турция всегда обсуждает ситуацию с союзниками по НАТО. Калын также отметил, что все действия турецкой армии на границе с Сирией и Ираком основаны на ст. 51 Устава ООН «Право на самооборону».

«Ожидаем от партнеров совместных шагов, а при отсутствии таковых готовы решать проблему своими силами», — пояснил Калын.

Комментируя реакцию США на проводимую турецкими вооруженными силами операцию Pençe-Kılıç на севере Сирии и Ирака, представитель турецкого лидера отметил, что современная концепция борьбы с терроризмом предполагает «уничтожение угрозы в зародыше».

«Страны, которые при малейшей угрозе в свой адрес, даже не задумываясь, наносят удары по территориям, расположенным за десятки тысяч километров от своих границ, и при этом критикуют операции Анкары непосредственно у рубежей Турции, демонстрируют явное противоречие в своей позиции», — подытожил пресс-секретарь Тайипа Эрдогана.

Ранее, 23 ноября, страны — гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) осудили растущую активность террористических группировок в Сирии. Кроме того, они высказали решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

До этого, 21 ноября, сообщалось, истребители турецкой армии нанесли удар по району американской базы обучения курдов в Эль-Хасеке в Сирии. Утверждалось, что подвергшиеся атаке американские объекты несут ответственность за обучение солдат Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической.

После этого сообщалось, что истребители F-16 военно-воздушных сил Турции возобновили удары в Сирии по позициям курдских формирований из РПК и курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Уточнялось, что они наносятся по сирийскому региону Кобани в ответ на обстрелы турецких городов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, в свою очередь, заявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части. Он подчеркнул, что обезвреживание террористических организаций, их уничтожение в настоящее время являются неотъемлемым долгом турецких сил безопасности.

Кроме того, Эрдоган упрекнул Россию в якобы невыполнении антитеррористических обязательств в Сирии и Ираке. Турецкий лидер напомнил о договоренности с российской стороной, достигнутой в Сочи в 2019 году, по очистке региона от террористов. Таковыми Анкара считает курдские вооруженные формирования. Однако, по его словам, эти договоренности не выполняются.

Тогда же он заявил, что не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом воздушную операцию Вооруженных сил Турции на севере Сирии и Ирака. Эрдоган отметил, что «и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время».

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии уже три военные операции.

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