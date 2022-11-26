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В Астане задержали участников незаконной акции

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Фото: Соцсети
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В столице Казахстана 26 ноября задержали участников незаконной акции. По информации МВД, они нарушали общественный порядок.

Как следует из сообщения ведомства в Telegram-канале, мероприятие было организовано предпринимателем в одном из ночных клубов города. Привлечены были около 300 человек.

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«В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей», — указано в сообщении.

В результате, пояснили в МВД, был грубо нарушен общественный порядок, «создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры».

В январе в Казахстане прошли массовые протесты по поводу повышения цен на сжиженный газ. Вскоре митинги переросли в беспорядки. В Алма-Ате радикалы ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и разгромили несколько строений. В ходе беспорядков тогда погибли 19 силовиков.

Позже, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. В республику были введены миротворческие силы ОДКБ, после чего ситуация в стране стабилизировалась.

В середине марта Токаев заявлял, что Казахстану нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. В этой связи он предложил переустроить политическую модель развития страны, обеспечив оптимальный баланс институтов власти.

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