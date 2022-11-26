В Великобритании поддержали обвинения в адрес США в получении огромной прибыли от конфликта на Украине, которые выдвинул один из неназванных чиновников в Евросоюзе (ЕС) в интервью изданию Politico. При этом читатели британской газеты Daily Mail 26 ноября посмеялись над такой запоздалой реакцией ЕС.

В комментариях граждане Соединенного Королевства сочли, что действия администрации Белого дома, которая наживается за счет продажи оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и газа Европе по завышенным ценам, были очевидными с самого начала, так как США неоднократно использовали военные конфликты в собственных интересах.

«Неужели наконец-то дошло? Похоже, ваши лидеры не догадываются, что настоящая цель войны — это посеять хаос в остальном западном мире ради выгоды США. Но сейчас уже слишком поздно, чтобы спасти ситуацию», — заявил один из комментаторов.

«Две мировые войны в Европе были очень неплохим бизнесом для американцев. Они научились проворачивать этот трюк много лет назад», — напомнил второй.

«Каждый шаг Вашингтона обусловлен его собственными интересами. Неужели никто никогда этого не замечал?» — поинтересовался еще один из пользователей.

«Конечно, США и администрация президента Джо Байдена — далеко не союзники ЕС», — пришел к выводу другой британец.

Ранее на этой неделе высокопоставленный чиновник заявил изданию Politico, что, по мнению Брюсселя, Америка выигрывает от продолжения боевых действий в ходе спецоперации России по защите Донбасса.

11 ноября автор интернет-издания Asia Times Леонард С. Гудмэн заявил, что представители военно-промышленного комплекса США заинтересованы и поэтому активно лоббировали разжигание конфликта между Россией и Украиной для собственной выгоды. Журналист отметил, что конфликт между двумя странами стал «золотым дном» для оружейной промышленности Соединенных Штатов.

2 ноября китайская газета «Хуаньцю шибао» отметила, что США избежали рецессии благодаря энергокризису в Европе и спецоперации России на Украине. Помимо экспорта оружия в III квартале США увеличили и поставки энергоресурсов на 14,4% по сравнению с предыдущим. Ранее, 1 ноября, агентство «Синьхуа» указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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