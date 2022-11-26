В Гааге задержали около 150 перекрывших дорогу экоактивистов
В Гааге задержали около 150 экоактивистов Extinction Rebellion, перекрывших дорогу. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает нидерландская полиция на своей странице в Twitter.
Экоактивисты выступали против государственных субсидий промышленным компаниям, которые добывают ископаемые виды топлива. Они заблокировали трассу А-12, которая соединяет Гаагу с другими крупными городами.
Муниципалитет запретил акцию, однако экоактивисты продолжали демонстрацию. В результате полиция задержала около 150 человек.
В настоящее время движение по трассе восстановлено.
27 октября в Гааге климатические активисты попытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой» кисти художника Яна Вермеера, выставленную на показ в музее «Маурицхёйс». Один из мужчин облил картину красной жидкостью, второй приклеил руку рядом с картиной. Полиция арестовала обоих активистов.