Реклама
Прямой эфир
Мир
Советский памятник-танк демонтировали в Хмельницком на Украине
Мир
На пляжи Израиля выбросило десятки пакетов с наркотиками
Мир
В офисе президента Украины сообщили о восстановлении электроснабжения в Херсоне
Мир
Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов для Украины
Мир
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Мир
Умерла певица и актриса Айрин Кара
Мир
Мезенцев заявил об огромном вкладе Макея «в практику союзного строительства»
Мир
Венгрия осудила отказ компаний из США и Австрии добывать газ в Черном море
Мир
В Гааге задержали около 150 перекрывших дорогу экоактивистов
Мир
Британцы согласились с доводами о выгоде украинского кризиса для США
Спорт
Франция обыграла Данию и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу
Политика
Комиссия СФ и ГД изучит информацию о созданном в США варианте коронавируса

В Гааге задержали около 150 перекрывших дорогу экоактивистов

0
Фото: Extinction Rebellion
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Гааге задержали около 150 экоактивистов Extinction Rebellion, перекрывших дорогу. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает нидерландская полиция на своей странице в Twitter.

Арт и обстрел: почему участились нападения на произведения искусства
Вандалы остаются практически безнаказанными, тогда как серьезно защитить экспонаты музеи не могут

Экоактивисты выступали против государственных субсидий промышленным компаниям, которые добывают ископаемые виды топлива. Они заблокировали трассу А-12, которая соединяет Гаагу с другими крупными городами.

Муниципалитет запретил акцию, однако экоактивисты продолжали демонстрацию. В результате полиция задержала около 150 человек.

В настоящее время движение по трассе восстановлено.

27 октября в Гааге климатические активисты попытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой» кисти художника Яна Вермеера, выставленную на показ в музее «Маурицхёйс». Один из мужчин облил картину красной жидкостью, второй приклеил руку рядом с картиной. Полиция арестовала обоих активистов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022