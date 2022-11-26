Венгрия осудила отказ компаний из США и Австрии добывать газ в Черном море

Венгрия вынуждена полагаться на поставки газа из России в том числе из-за того, что компании из США и Австрии подвели ее, когда отказались от разработки газового месторождения на шельфе Черного моря. Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто напомнил, что у берегов Румынии в Черном море находится крупное газовое месторождение, права на эксплуатацию которого купили американская и австрийская компании. На протяжении семи лет они обещали начать добычу газа, однако этого так и не произошло.

«Мы подписали с ними контракт на 3 млрд куб. м в год, и они должны были бы начать поставки 1 января следующего года. Но они объявили, что это для них невыгодно, и вышли из проекта. Поэтому мы по-прежнему зависим от российского газа», — сказал Сийярто в интервью французскому телевидению.

Глава МИД добавил, что Венгрия — это крупнейший потребитель сжиженного природного газа (СПГ), поступающего через морские порты в Хорватии. Однако эти объемы далеко не достаточны для того, чтобы покрыть ее потребности в сырье.

Ранее, 24 ноября, Сийярто сообщил, что министры энергетики стран — участниц Евросоюза (ЕС) в ходе заседания в Брюсселе не достигли договоренности по вопросу ограничения цены на газ. По мнению министра, в ходе обсуждения прозвучали «плохие предложения», угрожающие энергобезопасности Европы.

В сентябре Сийярто отмечал, что ряд стран Европы не смогут пережить зиму без российского газа, однако Венгрия готова к зиме только благодаря поставкам из России. Тогда же он отметил, что Европа вредит самой себе, вводя масштабные ограничения в отношении России. По мнению Сийярто, такое санкционное давление лишено смысла.

Западные государства решили снизить зависимость от российских энергоресурсов в качестве меры давления на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский лидер 13 апреля заявил, что отказ ряда стран от нормального сотрудничества с РФ нанес удар по экономикам этих государств.

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