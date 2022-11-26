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Беглов передал танковому батальону «Аврора» дополнительное снаряжение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания северной столицы Александр Бельский 26 ноября прибыли в расположение танкового батальона «Аврора» и передали бойцам дополнительное снаряжение.

Батальон получил от градоначальника автомобили УАЗ в полной комплектации, а также лекарства и инструменты, которые были закуплены на средства благотворительного фонда «Победа».

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Танковый батальон «Аврора» был специально сформирован для участия в специальной военной операции по защите Донбасса из петербуржцев, имеющих соответствующую воинскую специальность и опыт. В своем обращении губернатор отметил, что сегодня участники спецоперации являются самыми уважаемыми и достойными гражданами России.

«Ленинградцы-петербуржцы были и остаются примером силы и мужества. Когда-то город выдержал 900 дней блокады. Сегодня наши воины сражаются на передовой, а мужество и единство требуется от всех граждан России», — указал Беглов.

Губернатор заверил бойцов, что город делает все возможное для поддержки семей воинов. Всем детям из семей мобилизованных в ходе военной спецоперации предоставляются бесплатный детский сад, питание школьникам и студентам колледжей, внеочередное зачисление в детские сады, школы, городские колледжи. Кроме того, семьи получают бесплатные путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления, также гарантирован бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте для детей мобилизованных и добровольцев.

При этом Бельский добавил, что задачи, поставленные правительством и президентом России Владимиром Путиным, будут выполнены.

«Достаточное количество денег мы выделили на то, чтобы вы не чувствовали, что у вас чего-то не хватает. Какие будут просьбы и потребности — через командира будем помогать напрямую. Уже есть человек, который будет этим заниматься — отдельный вице-губернатор, который занимается непосредственно взаимодействием со всеми питерскими батальонами и полками», — уточнил он.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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