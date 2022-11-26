Умерла певица и актриса Айрин Кара

Американская певица и актриса Айрин Кара умерла в возрасте 63 лет. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил ее агент Джудит Муз на странице артистки в Twitter.

Она скончалась в своем доме во Флориде.

«С глубокой грустью сообщаю о смерти Айрин Кары от имени ее семьи», — говорится в сообщении.

Причины и подробности смерти певицы не называются.

Айрин Кара — американская актриса и певица, пик популярности которой пришелся на 1980-е годы. В 1983 году саундтрек певицы к фильму «Танец-вспышка» был признан лучшим, за него Кару наградили премией «Оскар». Также она снялась более чем в 20 фильмах и сериалах.