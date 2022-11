Дженнифер Лопес анонсировала первый за 8 лет альбом. Пластинка певицы получила название This Is Me… Now. Новый диск преподносится как проект «эмоционально грубый и честный». This Is Me… Now выйдет в 2023 году, список треков уже известен, его исполнительница обнародовала на личной странице в социальной сети, передает телеканал «Известия». Примечательно, что исполнительница сообщила о новой пластинке в день выхода ее третьего альбома This Is Me… Then, посвященного Бену Аффлеку и увидевшего свет 20 лет назад.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.