Реклама
Прямой эфир
Мир
Советский памятник-танк демонтировали в Хмельницком на Украине
Мир
На пляжи Израиля выбросило десятки пакетов с наркотиками
Мир
В офисе президента Украины сообщили о восстановлении электроснабжения в Херсоне
Мир
Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов для Украины
Мир
США стало известно о прослушке телефона папы римского
Мир
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью главы МИД Белоруссии Макея
Спорт
Сборная Польши обыграла команду Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022
Общество
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Мир
Бывший офицер ЦРУ заявил о желании Зеленского втянуть НАТО в конфликт
Мир
Умерла певица и актриса Айрин Кара
Общество
Умер известный советский следователь Владимир Калиниченко
Общество
Езду на самокатах запретят на некоторых улицах Москвы с 1 марта 2023 года
Сюжет:

Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Температура в Москве к середине следующей недели опустится до значений января. Как сообщил 26 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, морозы начнут ослабевать только к концу недели.

Проза ветров: в РФ могут изменить нормы работы вредных производств в непогоду
Сколько это позволит сэкономить бизнесу

Сейчас воздух в Москве прогревается в пределах климатической нормы, такая же ситуация сохранится и в воскресенье, 27 ноября, и в понедельник, 28 ноября, когда термометры покажут ночью –4...–6, а днем –2...–4. Однако со вторника, 29 ноября, синоптическая ситуация изменится.

«Морозы окрепнут, а пик похолодания придется на 30 ноября, когда температура окажется на 6–7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям. С началом календарной зимы погода изменится мало и по-прежнему будет холодно», — отметил метеоролог в своем Telegram-канале.

К концу рабочей недели морозы станут слабее. По предварительному прогнозу, циклон принесет в Москву облака и небольшой снег и вернет температуру в рамки нормы. Ночью будет –4...–9, а днем около –2...–7.

Ранее в субботу в Гидрометцентре сообщили, что жителей Московского региона 26 ноября ожидает облачная погода, местами небольшой снег. Также на дорогах возможна гололедица. Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –7 до –5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –8.

Ранее, 25 ноября, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что погода в предстоящие выходные в Москве будет соответствовать климатической норме. По ее словам, в воскресенье прогнозируется выпадение небольшого количества снега.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022