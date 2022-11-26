Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений

Температура в Москве к середине следующей недели опустится до значений января. Как сообщил 26 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, морозы начнут ослабевать только к концу недели.

Сейчас воздух в Москве прогревается в пределах климатической нормы, такая же ситуация сохранится и в воскресенье, 27 ноября, и в понедельник, 28 ноября, когда термометры покажут ночью –4...–6, а днем –2...–4. Однако со вторника, 29 ноября, синоптическая ситуация изменится.

«Морозы окрепнут, а пик похолодания придется на 30 ноября, когда температура окажется на 6–7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям. С началом календарной зимы погода изменится мало и по-прежнему будет холодно», — отметил метеоролог в своем Telegram-канале.

К концу рабочей недели морозы станут слабее. По предварительному прогнозу, циклон принесет в Москву облака и небольшой снег и вернет температуру в рамки нормы. Ночью будет –4...–9, а днем около –2...–7.

Ранее в субботу в Гидрометцентре сообщили, что жителей Московского региона 26 ноября ожидает облачная погода, местами небольшой снег. Также на дорогах возможна гололедица. Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –7 до –5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –8.

Ранее, 25 ноября, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что погода в предстоящие выходные в Москве будет соответствовать климатической норме. По ее словам, в воскресенье прогнозируется выпадение небольшого количества снега.