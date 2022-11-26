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Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов для Украины

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Фото: REUTERS/Chris Radburn/Pool
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Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон за месяц до приближения праздника Рождества в субботу, 26 ноября, объявил сбор финансовой помощи на закупку медицинских средств для Украины.

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«Британцы славятся щедростью и широтой души и проявляют эти качества даже тогда, когда дома наступают трудные времена. Поэтому я призываю людей в это Рождество залезть поглубже в карманы», — цитирует политика газета The Guardian.

Экс-премьер намерен отправить собранные средства на закупку медикаментов и оборудования для украинских больниц. Пожертвования предполагается делать через фонд Circle Health, с помощью которого на Украину уже отправили несколько грузов лекарств и гуманитарной помощи на сумму £3 млн ($3,6 млн).

Глава фонда Паоло Пиери призвал жителей королевства «не становиться безразличными» к проблемам украинцев, несмотря на трудности, которые сейчас переживает экономика самой Великобритании.

Ранее, 24 ноября, газета Financial Times сообщила, что Джонсон планирует больше времени проводить в Вашингтоне, чтобы быть посредником и обеспечивать бесперебойность помощи Украине со стороны США. По словам одного из друзей политика, он очень обеспокоен ситуацией на Украине.

Кроме того, новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак намекнул, что Борис Джонсон может стать международным посредником, в задачи которого будет входить помощь Украине в восстановлении разрушенных территорий. Формальной же должности пока для Джонсона еще не создано.

Ранее, 22 сентября, бывший премьер-министр Великобритании в своей первой речи после ухода с поста ошибся и поблагодарил «вдохновляющее руководство» президента России Владимира Путина, прежде чем быстро исправиться и сказать «Владимир Зеленский». Украинского лидера Джонсон начал поддерживать в начале конфликта с Россией, отправляя военную помощь. Осознав, что он оговорился, экс-глава правительства тут же исправился.

Джонсон объявил о своей отставке 7 июля на фоне ухода из правительства свыше 50 политиков, подчеркнув, что гордится своими деяниями на посту, и добавил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину. Экс-глава правительства Великобритании запомнился как наиболее горячо поддерживающий Киев политик, продвигающий антироссийскую повестку.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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