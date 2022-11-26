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США стало известно о прослушке телефона папы римского

NYP: телефон папы римского Франциска прослушивали втайне от него
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Телефон папы римского Франциска тайно прослушивали, когда он беседовал с одним из своих бывших высокопоставленных кардиналов Анджело Беккью, подозреваемым в преступном сговоре. Об этом 26 ноября пишет американская газета New York Post.

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Как отмечает издание, производившаяся тайно запись беседы в итоге оказалась в суде Ватикана. Речь в ней якобы шла о вознаграждении за освобождение одной из монахинь, которая с 2017 года находилась в заложниках у боевиков в Северной Африке, которые связаны с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ).

По данным NYP, в разговоре якобы слышно, как Беккью просит понтифика подтвердить, что тот разрешил заплатить за освобождение монахини самопровозглашенному консультанту по безопасности Сесилии Маронья. Затем Маронья должна была передать эти деньги британской фирме Inkerman Group, после чего в прошлом году в итоге монахиня и была освобождена.

16 ноября сообщалось, что глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум обвинил китайскую разведку в слежке за британскими политиками и бизнесменами. По мнению главы MI5, Китай и другие иностранные государства заинтересованы также в частной переписке британских политиков, в связи с чем призвал их соблюдать меры предосторожности. Каких-либо доказательств в подтверждение своих обвинений Маккаллум не привел.

Ранее, 6 ноября, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса обвинили в прослушке, слежке и целой сети наблюдателей за политиками, бизнесменами и журналистами. Как сообщается, сеть по сбору разведданных, направленная на манипулирование и шантаж, опутала страну и, возможно, всё еще действует.

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