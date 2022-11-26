Умер известный советский следователь Владимир Калиниченко

Умер бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и «штучный» человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь. Искренне соболезную родным и близким! Вечная память замечательному человеку и профессионалу!» — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что Калиниченко не дожил до своего 75-летия ровно неделю.

Владимир Калиниченко в 1980–1992 годы был следователем по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР. За свою карьеру принимал участие в расследовании многих громких дел. Так, Калиниченко раскрыл убийство офицера КГБ Вячеслава Афанасьева в московском метро, совершенное в 1980 году. Также он расследовал «сочинское», «хлопковое», «казахское» и другие дела.

С 1994 года Калиниченко занимался адвокатской практикой, в 2008 году ему присвоили звание «Почетный адвокат России».

О своей работе Калиниченко написал несколько книг.