Суд арестовал сбившего женщину в Москве подростка без прав

Суд на два месяца арестовал подростка, который насмерть сбил женщину в Москве, управляя автомобилем без наличия водительских прав. Об этом сообщается 26 ноября в Telegram-канале прокуратуры столицы.

«С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2023 года. 17-летнему юноше предъявлено обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ», — говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Молодой человек попытался оправдаться, объяснив, что он выехал на полосу для встречного движения, не снижая скорости, чтобы объехать маршрутный автобус. После чего, по его словам, он не успел среагировать и совершил наезд на пешехода.

ДТП произошло вечером 24 ноября. Подросток, не имея прав на управление транспортным средством, находясь за рулем Toyota Corolla, сбил 22-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Красноярская. Пострадавшую госпитализировали, позже она скончалась от травм. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, со слов несовершеннолетнего, автомобиль он купил в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте.

Ранее, 24 октября, стало известно, что суд арестовал 37-летнего водителя Audi A6, который сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в столичном районе Солнцево. Мужчина арестован до 22 декабря 2022 года.