Шольц выступил за получение гражданства уже спустя 5 лет жизни в ФРГ
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал законопроект об упрощенном получении гражданства ФРГ уже после пяти вместо восьми лет проживания в стране.
«Германии нужны более совершенные правила натурализации всех этих прекрасных мужчин и женщин», — заявил он в обращении, размещенном 25 ноября на сайте кабинета министров.
По его словам, иммигранты внесли большой вклад в экономику ФРГ, благодаря чему она «настолько сильна».
Законопроект, подготовленный МВД Германии, предусматривает не только сокращение временного порога для получения гражданства с восьми до пяти лет проживания в стране, но и выдачу паспорта гражданина ФРГ уже через три года в случае «особых интеграционных достижений». Эта норма может быть применена, если иммигрант продемонстрировал особые академические или профессиональные достижения или обладает хорошими языковыми навыками.
Ранее, 4 ноября, газета The New York Times сообщила, что неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе. Так, выходцы из Афганистана и Сирии, бежавшие в Европу, «ощущают на себе всю тяжесть» миграционного кризиса.
До этого, 28 октября, мэр города Котбус в Германии Хольгер Кельх возмутился избирательному подходу Польши в вопросе приема беженцев. Он отметил, что Варшава всячески игнорирует переселенцев из стран Ближнего Востока.