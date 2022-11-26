Путин присвоим семи россиянкам звание «Мать-героиня»
Президент РФ Владимир Путин присвоил семи матерям звание «Мать-героиня». Указ об этом опубликован в субботу, 26 ноября, на портале правовой информации.
Звание «Мать-героиня» получили Анжела Ахматова (Кабардино-Балкарская Республика), Людмила Бадмаева (Республика Бурятия), Елена Китаева (Алтайский край), Елена Кожеватова (Оренбургская область), Галина Меньшикова (Волгоградская область), Татьяна Салтыкова (Московская область) и Ирина Скрипко (Санкт-Петербург).
Почетное звание присваивается за большие заслуги в укрепление института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей, следует их указа.
При присвоении звания награжденным матерям единовременно выплачивается по 1 млн рублей.
В середине августа Путин установил в России звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей.
Инициатива восстановить звание «Мать-героиня» была выдвинута председателем Объединения многодетных семей Москвы Натальей Карпович 25 мая. Уже 27 мая сообщалось о намерении депутатов Госдумы возродить звание.