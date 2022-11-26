В Греции создадут базу американских беспилотников

В Греции, недалеко от города Лариса, будет создана база американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом написала газета Parapolitika 25 ноября.

«На базе 110-го истребительного авиаполка в Ларисе создается американская база БПЛА — она ​​будет следить за всем Эгейским морем», — говорится в статье.

По словам авторов, там уже размещены восемь усовершенствованных БПЛА серии MQ-9 Reaper. Кроме того, Вооруженные силы Греции ведут переговоры о закупке трех таких БПЛА.

Уточняется, что первые четыре из этих беспилотников прибыли в Грецию в разобранном виде и были собраны в Ларисе, а следующие прибыли гуже готовыми к боевым действиям с других баз США в Европе.

Отмечается также, что БПЛА MQ-9 Reaper могут находиться в полете гораздо дольше, чем, к примеру, турецкий Bayraktar TB2.

При этом они имеют возможность, при необходимости, нести ракеты класса «воздух-земля» и «воздух-воздух».

Кроме того, указанные беспилотники могут отслеживать потенциального противника, передавая в режиме реального времени изображение поля в оперативные центры.

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Ранее, 27 октября, стало известно о планах Соединенных Штатов Америки ускорить размещение в Европе модернизированных тактических бомб B61-12. Ожидается доставить вооружение на базы НАТО в Европе уже в декабре. Изначально планировалось разместить бомбы весной 2023 года.