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В Греции создадут базу американских беспилотников

Parapolitika: недалеко от греческого города Лариса создается база беспилотников США
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Jason Grabiec
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В Греции, недалеко от города Лариса, будет создана база американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом написала газета Parapolitika 25 ноября.

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«На базе 110-го истребительного авиаполка в Ларисе создается американская база БПЛА — она ​​будет следить за всем Эгейским морем», — говорится в статье.

По словам авторов, там уже размещены восемь усовершенствованных БПЛА серии MQ-9 Reaper. Кроме того, Вооруженные силы Греции ведут переговоры о закупке трех таких БПЛА.

Уточняется, что первые четыре из этих беспилотников прибыли в Грецию в разобранном виде и были собраны в Ларисе, а следующие прибыли гуже готовыми к боевым действиям с других баз США в Европе.

Отмечается также, что БПЛА MQ-9 Reaper могут находиться в полете гораздо дольше, чем, к примеру, турецкий Bayraktar TB2.

При этом они имеют возможность, при необходимости, нести ракеты класса «воздух-земля» и «воздух-воздух».

Кроме того, указанные беспилотники могут отслеживать потенциального противника, передавая в режиме реального времени изображение поля в оперативные центры.

Ранее, 12 ноября шведская газета Proletären написала, что после вступления Швеции в Североатлантический альянс на территории страны обязательно появятся ядерное оружие и военные базы США. Отмечалось, что в июне этого года действующая тогда глава МИД страны социал-демократ Анн Линде написала письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с уверениями в том, что «Швеция принимает подход НАТО к безопасности и обороне».

Ранее, 27 октября, стало известно о планах Соединенных Штатов Америки ускорить размещение в Европе модернизированных тактических бомб B61-12. Ожидается доставить вооружение на базы НАТО в Европе уже в декабре. Изначально планировалось разместить бомбы весной 2023 года.

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