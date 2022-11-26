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Рабочего заподозрили в убийстве девушки, квартиру которой он ремонтировал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Гражданина одной из стран ближнего зарубежья заподозрили в убийстве девушки, в квартире которой он делал ремонт. Об этом 26 ноября заявила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Уточняется, что в полицию поступило сообщение об исчезновении 27-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая 23 ноября поехала в свою квартиру на улице Студенческой для осмотра ремонтных работ и перестала выходить на связь. 25 ноября полицейские обнаружили в квартире труп девушки, он был завернут в полиэтилен и оставлен между мешками со строительным мусором.

«По подозрению в совершении данного преступления разыскивается 41-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проводивший ремонтные работы по указанному адресу», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее, 18 ноября, в Москве было обнаружено тело Юлии Ткачевой 1993 года рождения с множеством колото-резаных ран. Подозреваемый в убийстве 25-летний Шохрухбек Каримов был задержан в тот же день.

21 ноября он рассказал, что сильно любил свою жертву. Каримов пояснил, что свою знакомую, которая не отвечала ему взаимностью, он убил ножом.

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