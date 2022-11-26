Москвичей предупредили о сильно превышающем норму атмосферном давлении
Атмосферное давление в Москве существенно превышает норму. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале в субботу, 26 ноября.
«В субботу к полудню атмосферное давление повысилось до 760,6 мм рт. ст., что выше нормы на 13–15 единиц», — написал Леус.
По его словам, дальнейшее развитие атмосферных процессов на территории центральных областей Европейской России будет и дальше способствовать дальнейшему росту показаний барометров.
Как отмечает специалист, наивысших показателей атмосферное давление достигнет в ближайший вторник, 29 ноября.
«Показания барометров поднимутся до отметки 765 мм рт. ст., что на 17–19 единиц выше положенного по климату», — отмечает Леус.
Снижения этих показателей, по его словам, можно ожидать к концу рабочей недели.
Ранее в этот же день синоптики рассказали о возможной гололедице в субботу. Отмечалось, что к вечеру столбики термометров опустятся до –8.
25 ноября главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что погода в выходные в Москве будет соответствовать климатической норме. По ее словам, в воскресенье прогнозируется выпадение небольшого количества снега.