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Общество
Москвичей предупредили о сильно превышающем норму атмосферном давлении

Москвичей предупредили о сильно превышающем норму атмосферном давлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Атмосферное давление в Москве существенно превышает норму. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале в субботу, 26 ноября.

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«В субботу к полудню атмосферное давление повысилось до 760,6 мм рт. ст., что выше нормы на 13–15 единиц», — написал Леус.

По его словам, дальнейшее развитие атмосферных процессов на территории центральных областей Европейской России будет и дальше способствовать дальнейшему росту показаний барометров.

Как отмечает специалист, наивысших показателей атмосферное давление достигнет в ближайший вторник, 29 ноября.

«Показания барометров поднимутся до отметки 765 мм рт. ст., что на 17–19 единиц выше положенного по климату», — отмечает Леус.

Снижения этих показателей, по его словам, можно ожидать к концу рабочей недели.

Ранее в этот же день синоптики рассказали о возможной гололедице в субботу. Отмечалось, что к вечеру столбики термометров опустятся до –8.

25 ноября главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что погода в выходные в Москве будет соответствовать климатической норме. По ее словам, в воскресенье прогнозируется выпадение небольшого количества снега.

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