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В МО РФ заявили об испытаниях Пентагона на Украине токсичных веществ на военных

Минобороны РФ: Россия обеспокоена испытаниями Пентагона на Украине токсичных веществ на военных
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Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko
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Россия обеспокоена испытаниями Пентагона на Украине токсичных веществ на военных. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге.

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«Особую обеспокоенность вызывает проведение под контролем министерства обороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на украинских военнослужащих и душевнобольных, являющихся одной из наиболее незащищенных категорий граждан», — сказал он.

По его словам, Пентагон реализовывает на Украине военно-биологические программы. Кроме того, анализ обнаруженных в украинских биолабораториях документов показал, что разработка компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от российских границ.

«Это подтверждается договорами о проведении работ, утвержденными регистрационными картами, отчетной документацией подрядных организаций Пентагона — «Блэк энд Вич», «Метабиота», — подчеркнул Кириллов.

Кроме того, он напомнил, США продолжают военно-биологическую деятельность. Так, 18 октября, Белый дом опубликовал новую стратегию противодействия биологическим угрозам, предполагающую финансирование в объеме $88 млрд, в том числе $17 млрд в первый год.

«В соответствии с документом управление биологическими рисками является жизненно важным приоритетом Соединенных Штатов, а реакция на их возникновение будет жесткой и незамедлительной. В очередной раз прослеживается попытка США вмешаться во внутренние дела других государств», — отметил Кириллов.

Он подчеркнул, что РФ на предстоящей девятой конференции Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) намерена вернуться к обсуждению вопросов о реальных целях исследовательских программ, реализуемых Пентагоном.

3 ноября стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США. Сообщается, что за резолюцию проголосовали Россия и Китай, против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.

Резолюцию российская сторона вынесла на голосование в СБ ООН 2 ноября. Помимо создания специальной комиссии, в резолюции предлагалось запросить доклад по итогам проведенного расследования.

В сентябре Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

Минобороны РФ рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, в марте. По данным ведомства, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических аппаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

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