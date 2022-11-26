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В Польше предрекли проигрыш всей Европы в случае победы России на Украине

Премьер-министр Польши Моравецкий: в случае победы России на Украине проиграет вся Европа
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Фото: РИА Новости
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Если Россия одержит победу в конфликте с Украиной, то в проигрыше окажется вся Европа. Об этом заявил 26 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с литовским и украинским коллегами в Киеве.

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Как отметил Моравецкий, Европа не должна медлить с оказанием помощи Киеву, указывает издание wnp.pl.

Польский политик подчеркнул, что Варшава находится на стороне Киева, так как это — «сторона свободы». При этом премьер выразил уверенность, что Литва также будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

«Может быть только один исход: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа», — предположил он.

До этого, 24 ноября, Моравецкий поддержал идею передачи немецких зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине. Политик отметил, что после происшествия в Пшеводуве в Польше убедились, что восточная граница страны и западная граница Украины — это одно и то же пространство.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию. В свою очередь агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Ранее, 27 октября, Моравецкий указал на тот факт, что ряд лидеров в Евросоюзе допускают завершение российской специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса поражением Украины. Моравецкий также негативно высказался о позиции Германии и раскритиковал власти ФРГ за недостаточную помощь Украине.

Тогда же автор французского издания Valeurs Actuelles Каролин Галактеро допустила, что президент Украины Владимир Зеленский оказался настоящим бременем для США, поскольку его становится всё сложнее и сложнее контролировать. Журналист выразила мнение, что США скоро надоест финансировать украинского лидера.

26 октября читателей французской газеты Le Figaro возмутило новое требование Зеленского выделить Киеву финансовую помощь в размере $38 млрд. Французы заявили, что не собираются платить за конфликт, который тот сам развязал, и призвали страны Запада перестать играть роль спонсора.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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