Власти Днепропетровска подтвердили, что в городе прозвучали взрывы

В Днепропетровске 26 ноября прогремело несколько взрывов, передают местные СМИ и Telegram-каналы. По этим сообщениям, взрывы прозвучали до начала работы сирен воздушной тревоги.

Как сообщило украинское издание «Суспильне», сначала в городе раздался один взрыв, а через несколько минут второй.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов в своем Telegram-канале заявил об отключении нескольких электроподстанций после взрыва.

После взрывов в области была объявлена воздушная тревога.

Днем ранее сирены воздушной тревоги также прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Хатем тревогу объявили в Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Тогда в разных частях страны наблюдались перебои с электроснабжением, в том числе Одесская и Киевская области полностью оказались обесточены.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, почти все регионы на территории Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. По его словам, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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