Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ предотвратили атаки ВСУ в ЛНР на донецком и южнодонецком направлениях
Мир
Немцы высказались против возвращения Меркель на пост канцлера ФРГ
Мир
В МИД РФ предрекли неудачу Киеву в линии на «возвращение» Крыма
Мир
В Италии признали свою ошибку при введении эмбарго на нефть из России
Мир
В Днепропетровске прогремели взрывы
Армия
Под Артемовском ликвидировали украинского боевика Сидорко
Мир
В Японии заявили о стратегии по нанесению ответных ударов совместно с США
Мир
Путин и Алиев обсудили реализацию договоренностей с Арменией
Общество
В МАГАТЭ предупредили о последствиях удара по хранилищу отработанного топлива на ЗАЭС
Мир
Лавров заверил, что народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей
Общество
По подозрению в тройном убийстве в Подмосковье задержан подросток
Мир
Японцев предупредили о высокой цене за отказ от нефти из России
Сюжет:

Власти Днепропетровска подтвердили, что в городе прозвучали взрывы

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Днепропетровске 26 ноября прогремело несколько взрывов, передают местные СМИ и Telegram-каналы. По этим сообщениям, взрывы прозвучали до начала работы сирен воздушной тревоги.

Темная история: чем обернется первый блэкаут на Украине
Киев впервые в истории отключил все три АЭС

Как сообщило украинское издание «Суспильне», сначала в городе раздался один взрыв, а через несколько минут второй.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов в своем Telegram-канале заявил об отключении нескольких электроподстанций после взрыва.

После взрывов в области была объявлена воздушная тревога.

Днем ранее сирены воздушной тревоги также прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Хатем тревогу объявили в Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Тогда в разных частях страны наблюдались перебои с электроснабжением, в том числе Одесская и Киевская области полностью оказались обесточены.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, почти все регионы на территории Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. По его словам, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022